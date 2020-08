Coronavirus : un premier cas de Covid-19 dans un camp de migrants sur une île grecque

Pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus, un cas de Covid-19 a été enregistré dans les camps de migrants situés en mer Egée.

C'est le ministère des Migrations grec qui a annoncé la nouvelle jeudi 13 août. Plus précisément, il s'agit d'un Yéménite de 35 ans, testé positif mercredi soir. Il vit dans le camp de Vial sur l'île de Chios, qui abrite plus de 3.800 personnes, soit trois fois plus que sa capacité.

«L'homme a été placé en quarantaine dans un hôpital local. Trente autres personnes subissent des tests», a indiqué à l'AFP un responsable au ministère qui a souhaité conserver l'anonymat.

C'est la première fois qu'un cas de Covid-19 a été enregistré sur les cinq camps surpeuplés et sordides, situés sur cinq îles grecques de l'Est de la mer Egée. En Grèce continentale, des cas asymptomatiques ont déjà été détectés dans des camps de migrants. En avril, 150 personnes avaient été testés positifs dans un hôtel migrants en Péloponnèse (sud).

Alors que le confinement pour cause du coronavirus avait pris fin en Grèce début mai, les camps des migrants restent toujours confinés depuis mars.

Malgré une hausse récente du nombre de cas de coronavirus en Grèce après l'ouverture des frontières à la mi-juin, le pays n'a enregistré jusqu'ici que 6.177 cas tandis que le nombre de décès s’élève à 216 personnes.