DIRECT - Accord entre Israël et les Emirats : l'Autorité palestinienne rejette l'accord, appelle à une «réunion d'urgence» de la Ligue arabe

C'est un «accord de paix historique» qui a été signé entre Israël et les Emirats arabes unis sous l'égide des Etats-Unis, comme l'a annoncé Donald Trump ce jeudi 13 août. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a d'ores et déjà indiqué que l'annexion de territoires en Cisjordanie était «reportée» mais «nous n'y avons pas renoncé».

22h08

L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi soir le rappel «immédiat» de son ambassadeur à Abou Dhabi en guise de protestation contre l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis. «Sur demande du président Mahmoud Abbas, le ministère palestinien des Affaires étrangères a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur aux Emirats arabes unis à la suite de l'accord (...) de normalisation des relations israélo-émiraties», a déclaré le chef de la diplomatie palestinienne Riyad Al-Maliki, dans un communiqué transmis à l'AFP.

21h06

Joe Biden a salué un accord «historique» entre les Emirats et Israël.

21h02

L'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a qualifié jeudi soir de «trahison» de la cause palestinienne l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis et a appelé à une «réunion d'urgence» de la Ligue arabe pour le dénoncer. «Les dirigeants palestiniens rejettent ce que les Emirats arabes unis ont fait. Il s'agit d'une trahison de Jérusalem et de la cause palestinienne», a indiqué dans un communiqué la direction palestinienne appelant à une «réunion d'urgence» de la Ligue arabe pour dénoncer le projet soutenu par les Etats-Unis.

20h50

Bahreïn a salué jeudi l'accord négocié par les Etats-Unis de normalisation des liens entre les Emirats arabes unis et Israël, a indiqué l'agence de presse officielle de ce petit pays du Golfe, Bahrain News Agency (BNA). «Le royaume salue les efforts diplomatiques déployés par les Emirats arabes unis. Cette étape historique contribuera au renforcement de la stabilité et de la paix dans la région», a-t-elle ajouté.