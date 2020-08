Manifestations en Biélorussie : des jeunes forcés à se repentir à la télévision

Une séquence effroyable. Alors que les manifestations antigouvernementales se poursuivent en Biélorussie pour protester contre la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko, la télévision d'Etat biélorusse a diffusé mercredi des images de jeunes manifestants menottés, forcés à se repentir pour avoir contesté la légitimité de l'autoritaire chef d'Etat.

Sur la vidéo de la chaîne Belarus 24, on peut d'abord voir les six jeunes, présentés comme des manifestants, les mains derrière le dos, la tête posée contre un mur. Une voix off précise qu'il s'agit de quatre Biélorusses et de deux Ukrainiens.

À la télévision biélorusse, des jeunes sévèrement battus sont exhibés et doivent exprimer un repentir forcé.



La crainte se lit sur leurs visages.



À noter que la voix de l’interrogateur est modifiée pour qu’il ne soit pas reconnaissable.#BelarusFreedom pic.twitter.com/QIpcrRI7QV — cedric mas (@CedricMas) August 12, 2020

Puis on entend un homme, dont la voix est modifiée pour qu'elle ne soit pas reconnaissable, demander aux six personnes, qui apparaissent le visage tuméfié après avoir sans doute été frappés, s'ils veulent encore faire la «révolution». L'un d'eux répond alors : «Non, plus jamais.» Puis l'interrogateur répète sa question, et deux autres jeunes promettent «Non, jamais», en secouant la tête, la peur se lisant sur leur visage.

Cette séquence terrifiante symbolise la brutale répression de la contestation antigouvernementale, qui a débuté dimanche après la réélection avec 80 % des voix, jugée frauduleuse par l'opposition, d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans et considéré comme le dernier dictateur d'Europe. Depuis lors, 6.700 personnes ont été arrêtées, environ 300 ont été blessées et deux manifestants sont décédés.

Des experts indépendants des droits de l'homme, mandatés par l'ONU, ont dénoncé jeudi des violences policières lors des manifestations, et plusieurs témoignages ont fait état d'abus et de mauvais traitements dans les prisons biélorusses (surpopulation dans les cellules, privations de nourriture, passages à tabac...).