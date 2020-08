Présidentielle américaine : Meghan Markle annonce qu'elle ira voter, une première pour la monarchie

Une première dans l’histoire de la monarchie britannique. Meghan Markle ira voter lors de l’élection présidentielle américaine, qui se tiendra le 3 novembre prochain.

C’est dans une interview accordée à l’édition américaine de «Marie Claire» que la femme du prince Harry, a annoncé son intention.

«Je sais ce que c’est que d’avoir une voix, mais aussi de savoir ce qu’on ressent quand on en est privée. Je sais aussi que de nombreux hommes et de nombreuses femmes ont mis leur vie en jeu pour qu’on puisse être entendu. Et cette opportunité, ce droit fondamental, est en notre pouvoir d’exercer notre droit de voter et de faire entendre toutes nos voix», a-t-elle expliqué.

«Une de mes citations préférées, à laquelle mon mari et moi nous sommes souvent référé, est de Kate Sheppard, une des personnalités à la tête du mouvement suffragiste en Nouvelle-Zélande. Elle a dit : ‘Ne pensez pas que votre vote tout seul ne compte pas beaucoup. La pluie qui rafraîchit un sol desséché est faite de simples gouttes’. C’est pourquoi je vote.», a conclu l’actrice américaine de 38 ans.

Si cette information peut paraître anodine, il y a de fortes chances qu'elle agace une nouvelle fois la reine Elizabeth II, qui est très attachée aux traditions. En effet, la coutume veut que les membres de la monarchie britannique s’abstiennent de voter afin d’éviter de mettre en porte à faux la reine, qui en tant que chef de l’Etat, doit rester neutre en ce qui concerne la vie politique.

Cette règle n’est toutefois pas inscrite noir sur blanc dans la loi. Donc légalement, rien n’empêche la maman du petit Archie, toujours citoyenne américaine, d’aller voter. Sans compter que Meghan Markle et son mari, qui vivent désormais en Californie, ont de toute manière renoncé à leurs titres royaux, et ne sont donc plus des membres actifs de la famille royale.