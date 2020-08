Un «bébé» galaxie découvert à 12 milliards d'années-lumière

Une découverte majeure. Des astronomes ont annoncé mercredi 12 août avoir débusqué un «bébé» galaxie extrêmement lointain, à 12 milliards d'années-lumière de la Terre, ressemblant étrangement à notre Voie lactée.

Concrètement, cela signifie que cette galaxie, répertoriée sous le matricule SPT0418-47, est si distante que sa lumière a mis plus de 12 milliards d'années à nous parvenir : nous l'apercevons telle qu'elle était lorsque l'Univers n'était âgé que de 1,4 milliard d'années, soit à peine 10 % de son âge actuel, précise un communiqué de l'Observatoire européen austral (ESO), qui a participé à cette découverte. A cette époque, les galaxies étaient encore en formation.

2/4 The galaxy, SPT0418-47, is gravitationally lensed by a nearby galaxy, appearing in the sky as a near-perfect ring of light.





Credit: ALMA (NRAO/ESO/NAOJ)/Luis Calçada ( @ESO )https://t.co/fyOhucxkm1

— ESO (@ESO) August 12, 2020