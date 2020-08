Un énorme incendie ravage la Californie

Un gigantesque incendie s’est déclaré mercredi 12 août en Californie, près de Los Angeles. Les autorités ont procédé à l’évacuation de près de 500 habitations pour protéger la population.

Plus de 4.000 hectares de brousse sont partis en fumée, en seulement trois heures. Le feu est parti près du lac Hughes, et s’est très rapidement propagé. Plus 300 pompiers ont été mobilisés pour dompter les flammes, ainsi que des hélicoptères.

«Les résidents de la zone sont en cours d’évacuation», a affirmé le département de lutte anti-incendie via son compte Twitter. Les fumées engendrées par l'incendie sont visibles là des kilomètres. Sur certaines vidéos, le ciel parait orange tant les flammes sont importantes.

This video highlights the massive column of smoke being generated by the #LakeFire and the rugged terrain in which the fire is burning. pic.twitter.com/C9kSy9pHVu — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) August 13, 2020

BRUSH FIRE 8/12/20 @LACoFireAirOps Firehawk helicopters assisting @Angeles_NF with the #LakeFire off Lake Hughes Road north of Warm Springs. pic.twitter.com/IN9Ce833Uq — LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) August 12, 2020

Dramatic footage from the ground shows rapidly growing Lake Fire burning in California as it expands to 10,000 acres, with evacuations ordered . pic.twitter.com/kOrjxn0SpQ — Bma Pachuau (@BmaPachuau2) August 13, 2020

In USA, strong winds with hot temperatures are worsening fire activity in California. This bush fire in Los Angeles County has destroyed at least 10,000 acres. pic.twitter.com/kFp7bQRm1I — BBC Weather (@bbcweather) August 13, 2020

Selon le Los Angeles Times, aucune habitation n’a été détruite par les flammes pour le moment.

Depuis quelques années, les incendies en Californie sont de plus en plus récurrents, car la végétation y est aride et les températures élevées, en partie à cause des changements climatiques. En 2018, l’incendie de Camp Fire avait notamment fait 86 victimes. Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier dans cet État.