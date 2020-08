Donald Trump relaie une fake news sur Kamala Harris, «pas née aux Etats-Unis»

Lors de sa conférence de presse du 13 août à la Maison Blanche, Donald Trump a évoqué une théorie conspirationniste, suggérant que Kamala Harris, la co-listière du candidat démocrate Joe Biden, n'est «pas née aux Etats-Unis».

Depuis l'annonce de sa désignation comme co-listière pour le ticket démocrate, Kamala Harris est l'objet de nombreuses rumeurs racistes et sexistes sur les réseaux conservateurs américains. Donald Trump a évoqué l'une de ces thèses qui prétend que Kamala Harris, née aux Etats-Unis d'un père né en Jamaïque et d'une mère née en Inde, ne remplit pas les conditions pour briguer la course à la vice-présidence du pays.

Le chef de l'Etat a indiqué aux journalistes qu'il avait lu une chronique à ce sujet et jugeait les rumeurs «sérieuses». Le président évoquerait un éditorial d'un avocat conservateur, John Eastman, qui affirme que la citoyenneté américaine ne rend pas éligible à une candidature à la vice-présidence.

Is Kamala Harris eligible for the office of Vice President? Here's my article, published by Newsweek, exploring the issues. Short answer: It depends! https://t.co/A2K08EBUYu

— John Eastman (@DrJohnEastman) August 12, 2020