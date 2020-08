Cette star américaine affirme voir régulièrement des ovnis

Lors d’une longue entrevue avec un média outre-Atlantique, une star du rap américain a déclaré voir de manière régulière des ovnis.

C’est au début du mois d’août, dans le podcast «Joe Rogan Experience» de l’animateur du même nom, que Post Malone, le célèbre rappeur, a surpris ses fans. Pendant environ quatre heures d’entretien, comme le rapporte Le Mouv, l’artiste de 25 ans, devenu mondialement connu avec son titre «White Iverson», a évoqué sa carrière mais aussi ses futurs projets.

Mais c’est bien cette révélation sur les ovnis qui fait aujourd’hui parler. En effet, Post Malone verrait des objets volants non identifiés depuis ses 16 ans, et une première expérience à New York, alors qu’il était chez son oncle et sa tante.

Un «dôme circulaire»

«[Ils] étaient très stricts et on devait aller au lit très tôt, autour de 10h du soir. Je regardais par la fenêtre avec mon cousin et on a vu cette lumière qui ne bougeait pas et s'est subitement éteinte. Je ne peux pas l'expliquer», affirme le rappeur.

L’homme connu pour ses tatouages, notamment sur le visage, rajoute qu’il aurait récemment vu de nouveaux ovnis survoler l’Utah ou la Californie. Il parle d’un «dôme circulaire» que les autres personnes présentes auraient elles aussi distinguées.

Le Texan ferait peut-être mieux de se concentrer sur la musique, puisqu’à son jeune âge, il totalise déjà trois titres en première place du célèbre Billboard Hot 100.