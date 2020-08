Vidéo : en Sicile, l’Etna connaît un regain d’activité et émet des nuages de cendres

Le volcan sicilien Etna, qui surplombe la ville de Catane et son aéroport, a manifesté vendredi un regain d'activité se traduisant par de «modestes émissions» de nuages de cendres, selon l'Institut national de Géophysique et de Vulcanologie (INGV).

Le panache noir engendré par cette activité est «dispersé par le vent dans la direction sud/sud-est avec de légères retombées de cendres dans la région de Pedara, Trecastagni et Viagrande», a précisé l'INGV dans un communiqué. «L'observation des paramètres relatifs à la déformation du sol ne permet pas de relever de variations particulières».

Dark smoke and ash emissions could be seen rising from the New Southeast Crater of Mount Etna on Friday near Catania on the east coast of Sicily pic.twitter.com/FSnqEog8KC

