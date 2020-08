Décès du frère de Donald Trump : Joe Biden exprime ses condoléances

Robert Trump, frère cadet de Donald Trump, est décédé samedi à New York, a annoncé le président américain, affirmant avoir perdu son «meilleur ami». Joe Biden, l'adversaire du président à la prochaine élection présidentielle a tenu à lui adresser ses condoléances dans un tweet.

«Je connais l'énorme douleur que représente la perte d'un proche», a écrit l'ancien vice-président, qui a perdu sa femme et sa fille au début des années 70 dans un accident de voiture, puis son fils aîné, emporté par un cancer en 2015. «Sachez que nos prières vous accompagnent», a-t-il ajouté.

Mr. President, Jill and I are sad to learn of your younger brother Robert’s passing. I know the tremendous pain of losing a loved one — and I know how important family is in moments like these. I hope you know that our prayers are with you all.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 16, 2020