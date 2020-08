Ils commandent des plateaux-repas aux compagnies aériennes pour avoir l'impression de prendre l'avion

Tout le monde le sait, la pandémie de coronavirus a cloué au sol des milliers d'avions partout sur la planète. Une situation qui a frustré d'innombrables voyageurs, au point que certains en mal d'horizons lointains ont entrepris de commander des plateaux- repas aux compagnies aériennes pour combler leurs envies d'ailleurs.

La plupart des vacanciers ont préféré reprogrammer leur vol, d'autres au contraire ont donc décidé de le recréer à domicile et au détail près.

Le phénomène serait même loin d'être cantonné à quelques excentriques, comme le relate le très sérieux quotidien économique américain The Wall Street Journal qui s'est penché sur la question.

Nostalgic travelers are buying airline food to eat at home https://t.co/KHj0V8jzo0

— The Wall Street Journal (@WSJ) August 15, 2020