Kanye West félicite Kamala Harris et se surnomme «futur président»

Candidat à la Maison Blanche, le rappeur Kanye West a félicité, sur son compte Twitter, la sénatrice de Californie Kamala Harris, nommée colistière de Joe Biden.

«Je sais que ma mère et Kamala Harris auraient été amies», a-t-il écrit ce samedi 15 août, avant d’ajouter que c’est «un honneur» pour lui de se présenter contre Kamala Harris, qui, en cas de victoire du candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre, deviendra la première femme vice-présidente des Etats-Unis.

Le rappeur et créateur de mode devenu milliardaire a également exprimé «tout son respect» à la sénatrice de 55 ans, en se surnommant «futur président».

I know my mom and Kamala Harris would have been friends ... congratulations on being the democratic Vice President nominee ... all love and respect from the future president It’s an honor to run against you pic.twitter.com/5NYcyq9Gob

— ye (@kanyewest) August 15, 2020