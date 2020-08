Le navire échoué sur les côtes de l'île Maurice s'est brisé en deux

Le vraquier MV Wakashio échoué depuis le 25 juillet sur un récif de l'île Maurice s'est samedi 15 août brisé en deux. Le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu doit se rendre sur place ce dimanche.

Selon Réunion Première, des équipes sont sur place afin de limiter les écoulements d'hydrocarbures dans l'océan pour ne pas aggraver la marée noire déjà en cours. Selon l'équipage, il restait samedi 90 tonnes de pétrole à bord.

The boat has started to break in 2, it's tragic for the environment.



The recover should start as soon as possible.





: Mobilisation National Wakashio#SaveMauritiusReef #Mauritius #Reef #Wakashio pic.twitter.com/0ZTqOI9Hwz

— Save Mauritius Reef (@SaveMRUReef) August 15, 2020