Coronavirus : au moins 315 contaminations dans une église sud-coréenne

L'épidémie de coronavirus connaît en Corée du Sud un surprenant regain d'intensité après que plusieurs foyers d'infection liés à des communautés religieuses ont été recensés dans le pays. Une église de Séoul concentrait notamment à elle seule, ce lundi 17 août, au moins 315 cas confirmés.

L'Eglise Sarang Jeil, située en plein cœur de la capitale sud-coréenne, a également vu quelque 3.400 de ses membres placés en quarantaine pour tenter de contenir les infections.

Dans cette église, connue pour être dirigée par un pasteur conservateur controversé qui est également une figure de proue des manifestations contre le président sud-coréen Moon Jae-in, c'est ainsi un fidèle sur six qui a été testé positif au SARS-CoV-2.

Alors que jusqu'à présent les autorités sanitaires locales avaient réussi à bien maitriser l'épidémie, s'appuyant notamment sur des dépistages massifs et un traçage particulièrement redoutable des contacts des personnes infectées, c'est toute la Corée du Sud qui est désormais en alerte pour éviter de se laisser déborder.

South Korea is alarmed at another coronavirus outbreak linked to a church. The Sarang Jeil Church happens to be a vocal critic of President Moon Jae-in, sponsoring large antigovernment rallies. https://t.co/87vtJFwlNq — The New York Times (@nytimes) August 17, 2020

L'affaire, très sensible sur le terrain de la santé publique, l'est par ailleurs également sur le terrain politique et risque de braquer un peu plus encore des relations déjà compliquées entre l'Etat sud-coréen et les puissantes églises protestantes implantées à travers tout le pays.

En février dernier, une autre organisation, l'Eglise Shincheonji de Jésus, controversée déjà depuis plusieurs années notamment sur fond d'accusations de dérives sectaires, avait ainsi été sous le feu des projecteurs pour être liée à elle seule à quelque 5.000 cas de coronavirus.

Une guerre sourde entre le pouvoir et les Eglises

Et malgré les avertissements, maintes fois répétés par le président Moon Jae-In, à éviter les grands rassemblements, les dignitaires religieux sont loin de suivre les recommandations et jettent même régulièrement de l'huile sur le feu en attisant la colère des opposants au pouvoir en place.

Le dirigeant de l'Eglise Sarang Jeil, le pasteur Jun Kwang-hun, était ainsi l'un des orateurs principaux qui se sont adressés à des milliers de manifestants rassemblés contre le gouvernement de centre-gauche du président Moon.

Alors que le ministère de la Santé et les autorités de l'Etat ont porté plainte contre le pasteur Jun, l'accusant de gêner intentionnellement la lutte contre le coronavirus, les pouvoirs publics n'ont pas eu d'autre choix que de durcir les mesures de distanciation physique et d'imposer de nouveau que les différentes rencontres sportives se jouent à huis clos.

Avec l'espoir de limiter au mieux l'apparition de nouveaux cas de Covid-19 qui signerait la ruine de tous leurs efforts.