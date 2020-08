DIRECT - Coronavirus : des milliers de membres d'une église placés en quarantaine en Corée du Sud

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.410 morts. Le gouvernement a donc annoncé un renforcement des mesures sanitaires et s'interroge aujourd'hui sur la généralisation du port du masque en entreprise. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 766.000 morts.

> Le total des décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 30.410 selon le bilan présenté dimanche par Santé Publique France.

> La France a enregistré dimanche plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h, comme la veille.

> De plus en plus de villes imposent désormais le port du masque dans certaines zones en extérieur. Et la question du masque dans les lieux clos collectifs devient récurrente.

8h36

Des milliers de membres d'une église protestante de Séoul ont été placés en quarantaine, ont annoncé lundi les autorités sud-coréennes après l'apparition de foyers de contaminations au Covid-19 liés à des communautés religieuses.

Le plus grand foyer d'infections se situe au sein de l'église Sarang Jeil à Séoul, dirigée par un pasteur conservateur controversé qui est également une figure de proue des manifestations contre le président sud-coréen Moon Jae-in. Un total de 315 cas liés à cette église ont été enregistrés jusqu'à présent, ont affirmé lundi les autorités, et environ 3.400 membres de cette congrégation ont été placés en quarantaine. Environ un fidèle sur six a été testé positif au coronavirus, a indiqué le vice-ministre de la Santé Kim Gang-lip.

Une liste des membres fournies par l'église s'est révélée "inexacte", a-t-il affirmé, rendant le dépistage et le placement à l'isolement "très difficile". L'Eglise de Shincheonji de Jésus, liée à quelque 5.000 cas, avait été au centre de l'irruption en février de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Son leader, Lee Man-hee, âgé de 88 ans, est soupçonné d'avoir entravé la politique gouvernementale de lutte contre le virus.

Le dirigeant de l'Eglise Sarang Jeil, Jun Kwang-hun, était ce week-end l'un des orateurs qui se sont adressés à des milliers de manifestants rassemblés contre le gouvernement de centre-gauche de M. Moon, en dépit des appels à éviter les grands rassemblements pour cause de coronavirus. Le ministère de la Santé et les autorités de Séoul ont déposé deux plaintes séparées à l'encontre de M. Jun, l'accusant d'entraver délibérément les efforts pour lutter contre l'épidémie.

Jusqu'à présent, la Corée du Sud a réussi à maîtriser l'épidémie de coronavirus au travers d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire. Ce week-end, Séoul et la province de Gyeonggi qui l'entoure, soit près de la moitié de la population sud-coréenne, ont durci les restrictions et interdit les rassemblements religieux après l'apparition de nouveaux cas, faisant craindre une deuxième vague de l'épidémie. Le pays a fait état lundi de 197 nouveaux cas de contamination au Covid-19, portant le bilan national depuis le début de l'épidémie en février à 15.515 personnes porteuses du virus.

6h13

Un triste record vient d'être atteint en Inde. Le pays a dépassé lundi la barre des 50.000 décès dus au coronavirus, avec plus de 900 personnes mortes au cours des 24 dernières heures, selon les chiffres du ministère de la Santé.

La semaine dernière, l'Inde avait enregistré 2,6 millions de cas déclarés, dépassant ainsi la Grande-Bretagne. L'Inde est devenue le quatrième pays au monde où l'épidémie à fait le plus de morts, derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique.