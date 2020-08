DIRECT - Coronavirus : la barre des 50.000 morts dépassée en Inde

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.410 morts. Le gouvernement a donc annoncé un renforcement des mesures sanitaires et s'interroge aujourd'hui sur la généralisation du port du masque en entreprise. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 766.000 morts.

> Le total des décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 30.410 selon le bilan présenté dimanche par Santé Publique France.

> La France a enregistré dimanche plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h, comme la veille.

> De plus en plus de villes imposent désormais le port du masque dans certaines zones en extérieur. Et la question du masque dans les lieux clos collectifs devient récurrente.

6h13

Un triste record vient d'être atteint en Inde. Le pays a dépassé lundi la barre des 50.000 décès dus au coronavirus, avec plus de 900 personnes mortes au cours des 24 dernières heures, selon les chiffres du ministère de la Santé.

La semaine dernière, l'Inde avait enregistré 2,6 millions de cas déclarés, dépassant ainsi la Grande-Bretagne. L'Inde est devenue le quatrième pays au monde où l'épidémie à fait le plus de morts, derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique.