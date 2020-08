Donald Trump : sa femme Melania repousse une fois de plus ses avances en public

Les images de la Première dame des États-Unis refusant de prendre la main de son mari sont une nouvelle preuve des tensions au sein du couple présidentiel.

Donald et Melania Trump descendaient du célèbre Air Force One quand le président américain a tenté de prendre sa femme par la main, comme le montrent les images de SkyNews. Tous deux, accompagnés de leur fils Barron, ils ralliaient le New Jersey à Joint Base Andrews à Washington.

First Lady Melania Trump did not take President Trump's hand while walking down the steps from Air Force One along with their son, Barron.





Latest news from the US here: https://t.co/mZeFbm2fmP pic.twitter.com/QDea9YsTB6 — SkyNews (@SkyNews) August 17, 2020

La First Lady, dont on imagine qu’elle avait bien conscience que Donald Trump lui prenait la main, l’a esquivé par deux fois. Et par deux fois, elle a feinté de devoir tenir sa robe qui s’envolait à cause du vent. Ne sachant plus quoi faire, le président des États-Unis a finalement posé sa main dans le dos de sa femme.

Les plus fidèles du couple présidentiel se souviendront que ce n’est pas la première fois que Melania Trump refuse la main tendue par son mari. Cela s’est notamment produit au début de cette année, alors qu’ils assistaient à une rencontre d’un championnat de football universitaire.