Vidéo : quand le président du Portugal sauve 2 femmes de la noyade

Alors qu'il se trouvait samedi 15 août dans la région de l'Algarve (sud) pour promouvoir le tourisme, le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa n'a pas hésité à venir en aide à deux femmes en détresse en pleine mer. La scène, filmée, fait le tour des réseaux sociaux.

Le dirigeant portugais était en train de vanter aux journalistes qui l'accompagnaient les atouts de la région la plus méridionale du Portugal continental, connue notamment pour ses plages de sable fin et ses maisons typiques blanchies à la chaux, lorsqu'il a aperçu deux vacancières tombées d'un canoë, que le courant emportait dangereusement vers le large.

Sans la moindre hésitation, Marcelo Rebelo de Sousa, 71 ans au compteur, a alors nagé jusqu'à elles et les a aidées, assisté d'un homme en jet ski, à regagner le rivage. Un sauvetage totalement improbable, donc, et un moment de télévision magistral pour le plus grand bonheur des chaînes d'information en continu du pays (scène complète disponible ICI).

Un fantastique coup de communication, aussi, pour le président portugais que ce dernier a conclu de la façon suivante : en topant le coude, épidémie de coronavirus oblige, d'une jeune vacancière ahurie, une fois revenu sur la plage.

Commentant l'incident qui venait de se dérouler, Marcelo Rebelo de Sousa a expliqué que les deux femmes en canoë «se sont retournées, ont avalé beaucoup d'eau et ont été incapables de faire demi-tour». Les victimes «n'ont pas non plus été capables de remonter ou de nager en raison de la force du courant», a-t-il ajouté en remerciant au passage son compatriote.

Un président pas comme les autres

La vie du président portugais ne ressemble décidément pas beaucoup à celle des autres dirigeants européens, dont la fonction a généralement tendance à les contraindre à une attitude plus protocolaire.

Le 18 mai dernier, alors en week-end près de Lisbonne, Marcelo, comme ont parfois l'habitude de l'appeler simplement les Portugais, a ainsi été photographié, en short, en train de faire la queue dans un supermarché comme n'importe quel citoyen ordinaire.

En juillet dernier, le président du Portugal avait également marqué les esprits lorsqu'il avait été filmé en revenant de la plage, là encore comme n'importe quel vacancier et sans service de sécurité apparent à l'écran.

Cette attitude simple, conjuguée à une gestion jugée efficace de son gouvernement sur l'épineux dossier du coronavirus, font de Marcelo Rebelo de Sousa un président extrêmement populaire au Portugal.

En juillet dernier, le Jornal de Noticias, quotidien de centre-droit avait mesuré à 92 % le total des opinions positives émises à son endroit (31 % des sondés jugeaient quant à eux son action excellente). Des chiffres à faire pâlir d'envie n'importe quel autre dirigeant de la planète.