Coronavirus : l’Australie assure un vaccin gratuit à sa population

L’Australie a passé un accord avec un laboratoire pharmaceutique suédo-britannique concernant un vaccin contre le coronavirus, développé avec l’université d’Oxford. Elle s’est ainsi assurée de pouvoir le fabriquer et le distribuer gratuitement à ses 25 millions d’habitants.

«Le vaccin d’Oxford est un des plus avancés et des plus prometteurs au monde, et selon cet accord nous nous sommes assurés une disponibilité précoce pour chaque Australien», a indiqué le premier ministre, Scott Morrison.

Il s’agit d’un des cinq sérums actuellement en phase 3 des essais réalisés sur des milliers de personnes, rappelle l’AFP (trois dans des pays occidentaux et deux en Chine). Les résultats sont espérés d’ici la fin de l’année.

5,7 milliards de doses déjà précommandées dans le monde

Il faudra cependant signer un accord final avec le laboratoire AstraZeneca pour s’assurer la primeur du vaccin, en s’entendant sur le prix. Restera alors à trouver quel fabricant australien sera chargé de réaliser les doses.

Dans le même temps, l’Australie a commandé 100 millions de seringues et aiguilles à une société américaine, afin d’administrer les doses, pour plus de 15 millions d’euros.

Selon l’AFP, AstraZeneca a également passé des accords avec les Etats-Unis, le Brésil et l’Europe. A l’échelle mondiale, au moins 5,7 milliards de doses ont déjà été précommandées par les pays aux différents laboratoires. La plupart des premières livraisons ont été réservées par le gouvernement américain.