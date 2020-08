Coronavirus : les jeunes alimentent la pandémie, estime l'OMS

Les personnes asymptomatiques ou n'ayant que des symptômes légers du Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus, sont celles qui propagent le plus la pandémie. Ce faisant, cette dernière pourrait entrer dans une «nouvelle phase», a averti l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ce mardi 18 août.

«L'épidémie est en train de changer. Les personnes âgées d'une vingtaine, trentaine et quarantaine d'années sont celles qui contribuent le plus à étendre la menace», a déclaré sans ambages Takeshi Kasai, le directeur de l'OMS pour la région Asie-Pacifique lors d'un point presse.

«Beaucoup de ces gens ne savent pas qu'ils sont infectés et cela fait considérablement augmenter les risques de retombées sur les personnes âgées et les plus fragiles», a-t-il ajouté.

WHO says people in 20s, 30s, 40s increasingly driving pandemic https://t.co/WngvzJhWvJ pic.twitter.com/OsGAno6i1N — Reuters World (@ReutersWorld) August 18, 2020

Dans ce contexte, l'expert de l'OMS estime que ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'Etats de la planète «n'est pas une simple résurgence», mais bien «le signal indiquant que l'humanité est entrée dans une nouvelle phase de la pandémie».

Au Japon, par exemple, les deux tiers des infections au SARS-CoV-2 concernent des personnes âgées de moins de 40 ans, selon les dernières données de l'OMS.

Presque tous les pays concernés

Et si Takeshi Kasai précise que cette situation «se retrouve dans plusieurs autres pays asiatiques», d'autres Etats, situés sur d'autres continents, ne sont pas pour autant à l'abri.

En Europe, la France, l'Allemagne et d'autres pays encore connaissent à cet égard depuis plusieurs semaines une augmentation significative du nombre des contaminations lesquelles se sont accélérées à mesure que les mesures de distanciation physique et de confinement ont été levées.

Pour corriger le tir, l'institution recommande de recourir au plus tôt à des mesures ciblées, seules à même de conjuguer au mieux la pandémie aux risques économiques et sociaux de mesures nettement plus restrictives, comme le confinement généralisé, moins acceptable pour les populations.

Dans tous les cas, l'objectif reste le même : «éliminer, éliminer et éliminer encore le virus», comme avait martelé, la semaine dernière, Tedros Adhanom Ghebreyesus en citant comme exemples la Nouvelle-Zélande ou encore le Vietnam, passés maîtres en la matière.