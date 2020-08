Coronavirus : Wuhan organise une «fête de l’eau» géante

La ville de Wuhan en Chine a été le point de départ de la pandémie de coronavirus. Mais pour des milliers d’habitants, ce temps est révolu, puisqu’un gigantesque festival de musique électronique aquatique y a été organisé le 15 août dernier.

La province du Hubei où se situe Wuhan a été la première région du monde à mettre un place un confinement strict. Il a duré 76 jours et a été levé au début du mois d’avril. Mais depuis la mi-mai, plus aucun cas de coronavirus n’a été signalé dans la métropole chinoise de 11 millions d’habitants.

VIDEO: Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020