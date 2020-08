DIRECT - Coronavirus : vers l'obligation du port du masque en entreprise

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.429 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires et envisage notamment la généralisation du port du masque en entreprise. Dans le monde, le Covid-19 a fait au moins 770.429 morts.

> 493 nouveaux cas ont été enregistrés lundi 17 août

> Emmanuel Macron appelle les Français à la vigilance et à l'unité «face à un virus qui réaccélère».

08h25

Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a été contaminé au nouveau coronavirus, a annoncé le Premier ministre russe.

06h00

La question du port du masque dans les entreprises doit être tranchée ce mardi. Le ministère du Travail doit en effet annoncer aux partenaires sociaux de nouvelles mesures, notamment «le port obligatoire du masque» dans certaines situations.

02h48

Des milliers d'Argentins ont manifesté à Buenos Aires et dans plusieurs autres grandes villes contre le confinement imposé par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, au moment où l'Argentine connaît une forte hausse des contaminations. Le rassemblement de Buenos Aires, convoqué sur les réseaux sociaux et soutenu par l'opposition au président Alberto Fernandez, a eu lieu après que le gouvernement eut annoncé vendredi la prolongation jusqu'au 30 août des mesures de confinement dans la zone métropolitaine de la capitale, qui concentre 90% des cas enregistrés en Argentine.

00h15

Après le Met et le musée Whitney, le MoMA: le célèbre Museum of Modern Art de New York a annoncé qu'il rouvrirait ses portes le 27 août prochain.