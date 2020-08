Donald Trump répond à Michelle Obama sur Twitter

Le président américain n’a pas tardé à réagir aux propos de Michelle Obama à son encontre, lundi soir en ouverture de la convention démocrate.

L’épouse de Barack Obama avait dénoncé la gestion du pays par Donald Trump, en termes de crise économique et sanitaire, mais aussi vis-à-vis du mouvement contre le racisme qui traverse les États-Unis depuis plusieurs mois. Dans une vidéo enregistrée pour la clôture de la première soirée de la convention démocrate, elle a souligné «le chaos, la division et le manque complet d’empathie» que lui inspire le successeur de son mari.

....My Administration and I built the greatest economy in history, of any country, turned it off, saved millions of lives, and now am building an even greater economy than it was before. Jobs are flowing, NASDAQ is already at a record high, the rest to follow. Sit back & watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

«Quelqu'un pourrait-il expliquer à Michelle Obama que Donald J. Trump ne serait pas ici, dans la belle Maison Blanche, si ce n'était pas à cause du travail accompli par votre mari, Barack Obama», a tweeté mardi l’actuel président américain, dénonçant ce qu’il estime être un soutien de façade et peu enthousiaste de l’ex-Première dame envers Joe Biden.

If we want to end the chaos and division—and keep alive the possibility of progress on the issues we hold dear—we’ve got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris like our lives depend on it. Register today by texting VOTE to 30330. https://t.co/xPu5o0SYLJ — Michelle Obama (@MichelleObama) August 18, 2020

Mais Donald Trump ne s’est pas arrêté là. Quelques secondes plus tard, il a publié un autre message sur Twitter, qui vante son bilan : «Mon administration et moi-même avons construit la plus grande économie de l'histoire, tous pays confondus [...] Nous avons sauvé des millions de vies, et maintenant nous construisons une économie encore meilleure qu'avant. Les emplois affluent, le Nasdaq est déjà à un niveau record, le reste suivra. Asseyez-vous et regardez !»

A deux mois et demi de la présidentielle américaine, cette joute verbale entre Michelle Obama et Donald Trump constitue une nouvelle escalade de la tension qui règne entre les camps républicain et démocrate. La bataille pour la Maison Blanche est on ne peut plus lancée !

