La Chine dévoile sa nouvelle arme, le «tonnerre du ciel»

Le gouvernement chinois a officialisé son nouveau système d’armement via la chaîne de télévision d’État.

Baptisé Tianlei 500, traduisible en français par «tonnerre du ciel 500», il s’agit d’une machine composée de munitions guidées de précision de 500 kg, et d’un missile de type air-sol. Cette arme nouvelle génération permettrait, d’après les reportages diffusés à la télévision chinoise, de transporter six types de sous-munitions et d’attaquer différentes cibles en même temps.

Elle a été conçue par l'entreprise chinoise Norinco. Quelques clichés ont pu fuiter. On distingue une arme à la base rectangulaire, dotée d’ailes sur ses côtés. La partie radar est ajustable : elle peut être rétrécie pour augmenter la capacité de furtivité et donc rendre plus difficile son interception. L’arme aurait une portée de plus de 60 km.

Chinese state broadcaster reveals details of new airborne weapon Tianlei 500 as tensions simmer with Taiwan https://t.co/VWu2aMWVWt — SCMP News (@SCMPNews) August 17, 2020

De nombreux analystes parlent du «tonnerre du ciel» comme l'«une des armes les plus avancées en possession de la Chine à l’heure actuelle».

UNE VISITE AMÉRICAINE HISTORIQUE

L’annonce de l’utilisation possible de ce système d’armement intervient dans un contexte géopolitique très tendu. Avec les États-Unis et Taïwan notamment. Et tout cela alors que lundi, le gouvernement taïwanais annonçait vouloir intensifier ses contrôles d’entrées sur l’île, dans le but d’empêcher les espions chinois de s’y installer.

L’objectif est de scruter à la loupe toutes les personnes originaires de Chine méridionale, résidant à Hong Kong ou Macao, qui font ou ont fait partie du parti unique chinois ou encore de l’armée.

Tsai Ing-Wen, le président taïwanais récemment réélu, affirme sans cesse la volonté d’indépendance de l’île. Il est un allié des États-Unis, dont il a salué l’aide après la visite d’un secrétaire d’État américain à Taipei le 9 août dernier, ce qui n’était plus arrivé depuis 1979. Taïwan souhaite également renforcer le budget de sa défense, dans le but de pouvoir repousser une éventuelle invasion terrestre.

Un accord pour une commande d’avions de chasse à l’entreprise américaine Lockheed Martin d’un montant de 62 milliards de dollars a été officialisé. Des médias de l’île ont même évoqué des entraînements conjoints entre les forces armées américaines et taïwanaises. Tout cela alimente ainsi un peu plus les tensions avec la Chine voisine.