Le couple armé qui avait menacé des manifestants de Black Lives Matter va parler lors de la convention républicaine

Patricia et Mark McCloskey avaient fait parler d’eux en juin dernier, après avoir pointé leurs armes sur des manifestants du mouvement Black Lives Matter, à St Louis aux États-Unis. Ils ont été invités à s'exprimer lors de la convention du parti Républicain.

L’avocat du couple, Albert Watkins, a affirmé au New York Times que Mark McCloskey allait «très certainement parler» lors de la convention en ligne. Sa femme ne devrait pas prendre la parole. «Elle sera aux côtés de son mari», affirme l’avocat. «Elle n’est pas faite pour ça». Mark McCloskey devrait donc participer à une présentation vidéo retransmise en direct.

Donald Trump avait notamment apporté son soutien au couple de sexagénaires. «Le président a déclaré que ce qui arrivait aux McCloskey était totalement absurde», avait déclaré la porte-parole de la Maison blanche lors d’une conférence de presse en juillet dernier.

Le couple a effectivement été inculpé pour utilisation illégale d’armes et agression au quatrième degré. «Un abus de pouvoir de la part du procureur» de St Louis, a dénoncé le président américain.

Ce couple d’avocats s’était dit «terrifié» par la présence des manifestant noirs dans leur rue en juin dernier, lors d’un rassemblement Black Lives Matter. Les manifestants, pourtant pacifiques, marchaient en direction de la maison de la maire de St Louis lorsque le couple est sorti muni d’un revolver et d’un fusil d’assaut pour se «protéger».

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020