Michelle Obama dézingue Donald Trump en ouverture de la convention démocrate

La première convention démocrate virtuelle, crise sanitaire oblige, s’est ouverte lundi aux États-Unis. L’ex-Première dame en a profité pour critiquer vertement l’actuel président.

Mouvement contre le racisme, crise économique et sanitaire, autant de sujets qui ont poussé Michelle Obama à prendre la parole dans une vidéo diffusée en clôture de la première soirée de la convention démocrate. Et force est de constater que la compagne du 44e président des États-Unis avait des comptes à régler.

«A chaque fois que nous nous tournons vers la Maison-Blanche pour une direction, ou du réconfort, ou un semblant de stabilité, ce que nous recevons à la place c'est du chaos, de la division et un manque complet et total d'empathie», a lancé Michelle Obama. Et d'ajouter que Donald Trump n'est «pas le bon président» pour les Etats-Unis.

If we want to end the chaos and division—and keep alive the possibility of progress on the issues we hold dear—we’ve got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris like our lives depend on it. Register today by texting VOTE to 30330. https://t.co/xPu5o0SYLJ

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 18, 2020