A Tokyo, les toilettes publiques sont désormais transparentes

A moins d'une urgence absolue ou d'un léger manque de pudeur, a priori personne n'aimerait se soulager à la vue de tous. C'est pourtant ce que semblent proposer les nouvelles toilettes publiques des parcs de Tokyo, dont les parois sont transparentes.

S'agit-il d'un défaut de fabrication ? Peu de chance étant donné qu'elles ont été conçues grâce à la collaboration d'une douzaine de grands designers, parmi lesquels Shigeru Ban, lauréat du prix Pritzker qui récompense les meilleurs architectes.

The Tokyo Toilet Project by Shigeru Ban at Yoyogi Fukamachi Mini Park. Transparent glass walls get opaque when the door is locked. pic.twitter.com/pGGFsZWsdP

— fgautron (@fgautron) August 16, 2020