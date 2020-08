Un astéroïde a frôlé la Terre sans qu'on s'en aperçoive

Une «quasi-collision». Un astéroïde de la taille d’une voiture a frôlé la terre, ce dimanche 16 août, mais la Nasa ne s’en est rendu compte que six heures après son passage.

Initialement appelé ZTF0DxQ, puis rebaptisé 2020 GQ, le rocher spatial est passé à 2.900 kilomètres de notre planète, rapporte Business Insider. C’est la première fois qu’un astéroïde s’approche autant de la Terre sans la heurter.

Quand il l'a frôlée, il se trouvait 132 fois plus près que la Lune et 12 fois plus près que les satellites géostationnaires. C’est pourquoi les scientifiques ont parlé d’une «quasi-collision».

Selon les calculs effectués par le Centre des planètes mineures, un organisme dépendant de l'Union astronomique internationale, l’astéroïde aurait survolé l’océan Pacifique, à l’est de l’Australie.

Le professeur de physique Tony Dunn a publié une courte vidéo montrant la trajectoire de l’objet, qui est passé à une vitesse d'environ 12,4 kilomètres par seconde.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.



Simulation: https://t.co/a81R100OwV



— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020

Toutefois, 2020 GQ, repéré par l’observatoire Palomar en Californie, n’aurait probablement pas représenté un danger.

En effet, en raison de sa petite taille (environ 3 mètres de large), il se serait certainement désintégré dans l’atmosphère terrestre, ce qui aurait provoqué une explosion aérienne équivalente à la détonation de quelques dizaines de kilotonnes de trinitrotoluène (TNT), une matière puissamment explosive.

Le plus inquiétant c’est que les astronomes n’ont pas vu venir le corps céleste, et ce, malgré l’existence de plusieurs programmes performants chargés de détecter les astéroïdes en approche. Mais il y a une explication à cela.

Les astéroïdes qui arrivent dans la direction du Soleil, comme 2020 GQ, sont difficilement repérables. Ils sont le plus souvent détectés dans le ciel nocturne à l'aide de télescopes optiques, comme Zwicky Transient Facility, a expliqué Paul Chodas, le directeur du Centre d'étude des objets évoluant près de la Terre.