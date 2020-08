Un premier cas de peste en Californie depuis 5 ans

Les autorités de Californie, aux Etats-Unis, ont annoncé lundi qu'un cas de peste avait été recensé chez un promeneur du lac Tahoe. Une première depuis cinq ans dans l'Etat.

Selon les éléments communiqués par les autorités sanitaires d'El Dorado, comté situé entre la ville de Sacramento, capitale de l'Etat, et la localité de South Lake Tahoe, le malade, dont l'identité n'a pas été révélée, est actuellement traité et se trouve hospitalisé à domicile.

Si les autorités sanitaires ne savent pas précisément comment il a pu être infecté, elles supposent néanmoins que cela a pu se produire par une morsure de puce alors que l'homme promenait son chien le long de la rive sud du lac Tahoe.

La peste étant une maladie causée par un bacille, c'est-à-dire une bactérie de forme allongée qui est le plus souvent transmise par des puces qui elles-mêmes l'ont contracté auprès de rongeurs ou d'autres chiens et chats, c'est en effet l'hypothèse la plus probable.

Les pouvoirs publics invitent à la prudence

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont appelé les promeneurs et tous les habitants du coin en général, à être prudents lors de leurs déplacements.

«Il est vraiment important que les gens prennent leurs précautions pour eux-mêmes mais aussi pour leur animaux de compagnie lorsqu'ils sont à l'extérieur. Cela est d'autant plus vrai lorsque, par exemple, on se promène, fait de la randonnée ou du camping dans des zones où vivent de nombreux rongeurs à l'état sauvage», a déclaré le docteur Nancy Williams, responsable de la santé publique du comté d'El Dorado. «Les cas de peste sont extrêmement rares chez les humains mais peuvent être terriblement graves», a-t-elle rappelé.

La dernière fois que les pouvoirs publics de Californie ont été confrontés à un cas de peste remonte à 2015. A l'époque, il s'agissait de deux personnes qui elles aussi avaient été exposées à des rongeurs ou des puces infectées dans le parc national Yosemite. Ces deux personnes avaient pu être soignées et s'en étaient sorties.

Si aucun cas chez des humains n'avait été répertorié en cinq ans, les autorités avaient néanmoins établi qu'au moins 20 écureuils ou tamias (un autre rongeur qui ressemble à un écureuil, NDLR) avaient été déclarés porteurs du dangereux bacille.