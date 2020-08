On connaît les circonstances de la mort de Kelly Preston Travolta

La presse américaine a eu accès au certificat de décès. Les circonstances de la mort de Kelly Preston Travolta, décédée le 12 juillet dernier, ont été révélées par les médias.

A 57 ans, l'épuse de John Travolta est morte des suites d'un cancer du sein contre lequel elle luttait depuis deux ans, a rapporté Paris Match.

Le magazine Us Weekly a affirmé que l'actrice était décédée à son domicile, situé à Clearwater (Floride), un peu avant midi dans la matinée du dimanche 12 juillet.

Elle a ensuite été emmenée dans une maison funéraire avant d'être incinérée le jour-même à Brooksville.

Kelly Preston et John Travolta se sont mariés en 1991 et ont eu trois enfants ensemble. L'aîné, Jett, est mort en 2009 des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 17 ans. Les deux autres se nomment Ella (née en 2000) et Benjamin (2010).