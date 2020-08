Coronavirus : le Brésil approuve les tests finaux du vaccin contre la Covid-19

Le Brésil a validé les travaux de l’entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson, dans le cadre des essais finaux en vue de développer un vaccin contre le coronavirus.

Janssen, filiale de la société américaine Johnson & Johnson, va désormais procéder au test du vaccin sur un panel de 7.000 Brésiliens volontaires, dans sept Etats du pays.

Selon les termes en vigueur, il a été annoncé que le test de phase 3 sera «contrôlé» et «randomisé». Cela représente la dernière étape avant approbation et une éventuelle mise sur le marché. Une nouvelle dont se félicite Gustavo Mendes, le responsable de l’Agence de surveillance de santé brésilienne (ANVISA) : «Une autre étude de vaccin a été approuvée au Brésil, ce qui est un développement très important.»

Un Etat brésilien teste le vaccin russe de son côté

Parallèlement, le Brésil a approuvé trois autres essais de phase 3 contre la Covid-19. Ils sont menés par l’université d’Oxford en partenariat avec la firme AstraZeneca, la société allemande BioNTech et son homologue chinoise Sinovac Biotech.

Le pays est devenu un des endroits du monde où l’on tente le plus de combattre le virus, car il continue de s’y propager à grande vitesse. Le président Jair Bolsonaro a toujours réfuté l'idée d'un confinement, préférant compter sur la bonne volonté de ses concitoyens. On dénombre près de 3,5 millions de cas et au moins 110.000 décès, faisant du Brésil le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis.

Enfin, toujours dans le pays sudaméricain, l’Etat de Parana a récemment signé un accord avec la Russie pour tester et produire le vaccin «Spoutnik V». Bien que très controversé, il est le premier à avoir reçu l’approbation d’utilisation.