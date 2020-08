DIRECT - Coronavirus : le seuil d'alerte dépassé dans la Sarthe

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.451 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 770.000 morts.

> 2.238 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24h en France

> Le port du masque sera obligatoire dans les entreprises à partir du 1er septembre

09h20

Le professeur Didier Raoult est l'invité de Cnews.

05h56

L'Australie devrait rendre obligatoire la vaccination de sa population contre le coronavirus, sauf exemption médicale, a estimé mercredi le Premier ministre australien Scott Morrison. Le dirigeant conservateur a annoncé mardi que son pays s'était assuré d'obtenir le vaccin "prometteur" que le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca est en train de développer avec l'université d'Oxford (Royaume-Uni), en expliquant que l'Australie le fabriquerait et le distribuerait gratuitement à sa population.

03h43

L'Argentine a dépassé mardi le seuil des 300.000 contaminations au coronavirus et a enregistré 235 nouveaux décès en 24 heures, un de ses bilans quotidiens les plus élevés, a annoncé le ministère de la Santé.

Les autorités ont fait état mardi de 6.840 nouvelles contaminations au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le total des cas confirmés à 305.953. Et les 235 nouveaux décès enregistrés portent le bilan des morts à 6.048. Selon les données officielles, 223.531 personnes infectées en Argentine ont guéri du Covid-19.

00h00

Le taux d'incidence des cas testés positifs au Covid-19 a dépassé le seuil d'alerte dans la Sarthe, a annoncé mardi l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire sur son site internet.

Avec 52,5 cas testés positifs pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, le taux d'incidence est en nette hausse par rapport au 11 août où il s'établissait à 32 cas pour 100.000 habitants dans le département. Le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants par semaine. Ce taux est de 19,5 en moyenne au niveau régional et de 21,6 dans le département voisin de la Mayenne, qui avait connu en début d'été un regain d'épidémie.