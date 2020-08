Présidentielle américaine : Joe Biden officiellement investi par les démocrates

Joe Biden a été officiellement investi mardi par les démocrates pour la présidentielle américaine le 3 novembre où il affrontera Donald Trump qui l'a accusé d'être la «marionnette» de l'aile gauche du parti.

Dans un vote sans surprise, la majorité des délégués démocrates ont choisi l'ancien vice-président pour défier le milliardaire républicain, au deuxième jour de la convention du parti organisée à Milwaukee (nord) mais entièrement virtuelle en raison du Covid-19.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020