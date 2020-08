DIRECT - Coronavirus : record de nouveaux cas en Allemagne depuis avril

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.468 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 780.000 morts depuis décembre dernier.

> Plus de 3.700 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures en France

07h07

L'Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures 1.707 nouveaux cas d'infection au coronavirus, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le mois d'avril, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Ces statistiques de l'institut de veille épidémiologique RKI, qui portent à 228.621 le nombre total de cas depuis le début de la pandémie, confirment un peu plus la recrudescence des contaminations observées dans le pays ces dernières semaines.

05h31

Des supporters devraient être autorisés à pénétrer samedi dans un stade de football en Chine à l'occasion d'un match de championnat de Super League (1re division), une première depuis le début de l'épidémie de Covid-19. La saison a débuté le 25 juillet avec cinq mois de retard en raison de la crise sanitaire. Elle se déroule jusqu'à présent à huis clos sur terrain neutre, dans les villes de Suzhou (est) et Dalian (nord-est). Le coronavirus a été repéré pour la première fois en Chine fin 2019. Mais le pays a depuis largement endigué l'épidémie et aucun mort n'a été recensé depuis mi-mai.

02h36

Deux joueurs ayant été en contact avec le cas positif au Covid-19 recensé mardi dans la bulle new-yorkaise de Flushing Meadows, ont été placés en quarantaine et retirés du tableau du tournoi de Cincinnati, a annoncé mercredi la Fédération américaine de tennis. L'USTA a expliqué que les deux joueurs avaient été en "contact étroit et prolongé" avec l'individu ayant contracté le virus, selon l'enquête de traçabilité activée ces dernières heures, et observent un isolement de deux semaines.

02h10

Les écoles du Salvador resteront fermées jusqu'au 31 décembre, et les élèves recevront des cours en ligne pour éviter les contaminations au coronavirus, a annoncé mercredi le gouvernement de ce pays centraméricain.

01h50

La Colombie a dépassé mercredi les 500.000 cas de coronavirus depuis le premier détecté le 6 mars dans ce pays, l'un des plus affectés d'Amérique latine par la pandémie, selon le bilan officiel du ministère de la Santé. En outre, 13.056 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui constitue un nouveau record quotidien. Cela porte à 502.178 le nombre de cas confirmés de covid-19, dont 15.979 décès enregistrés au cours de ces cinq mois et demi d'urgence sanitaire en Colombie. Le nombre de cas s'est fortement accru ces dernières semaines en parallèle au nombre de tests.