DIRECT - Coronavirus : l'Amérique latine franchit la barre des 250.000 morts

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.480 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 790.000 morts depuis décembre dernier.

> La France a enregistré 4.771 nouveaux de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, jeudi.

> Le ministre français de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a exclu jeudi un report généralisé de la rentrée scolaire

> La crise pourrait entraîner 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté à travers le monde.

09h16

La dette publique du Royaume-Uni a dépassé fin juillet le seuil des 2.000 milliards de livres pour la première fois, tandis qu'en parallèle les ventes au détail se sont hissées au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

Les finances publiques britanniques se détériorent à grande vitesse en raison du coût des mesures d'aide à l'économie déployées ces derniers mois pour affronter les conséquences de la pandémie.

08h48

Un cas positif au Covid 19 dans l'effectif de Montauban a entraîné l'annulation du match amical prévu vendredi (19h30) entre l'équipe de Pro D2 et Castres Olympique (Top 14), ont annoncé les deux clubs sur leur site. "Suite aux tests PCR pratiqués sur l'ensemble du staff sportif et administratif de l'USM dans le cadre du protocole sanitaire, le club déclare qu'un joueur à ce jour a été testé positif au COVID-19", explique Montauban, ne donnant aucune précision sur le joueur concerné.

En conséquence, "l'ensemble du personnel administratif de l'USM a été placé en télétravail, et le joueur a été placé à l'isolement afin de ne pas contaminer l'ensemble de ses coéquipiers alors que les entraînements collectifs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre", ajoute Montauban.

05h17

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a promis jeudi soir une stratégie nationale au "premier jour" de son mandat pour combattre la pandémie de coronavirus. "Si je deviens votre président, dès le premier jour nous mettrons en place la stratégie nationale que j'expose depuis le mois de mars", a promis l'ancien vice-président à la tribune de la convention démocrate américaine.

02h21

- L'Argentine a enregistré jeudi son plus grand nombre quotidien d'infections au coronavirus avec 8.225 nouveaux cas, a annoncé le ministère de la Santé. Quelque 320.871 contaminations ont été enregistrées au total, pour 6.517 décès, dans un pays de 44 millions d'habitants.

00h08

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi jeudi la barre des 250.00 décès dus au coronavirus, selon un décompte de l'AFP établi à partir de statistiques officielles. La région, qui compte 620 millions d'habitants, a enregistré 6 .463. 245 contaminations et 250.969 décès jeudi à 22H00 GMT.