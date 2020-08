En Floride, 750 millions de moustiques génétiquement modifiés vont être libérés

L'opposition des habitants et de certains groupes de protection de l'environnement n'aura pas suffit : le projet visant à libérer 750 millions de moustiques génétiquement modifiés dans l'archipel des Keys, en Floride, a été approuvé par les autorités locales. Ces insectes ont pour vocation de réduire drastiquement la population d'Aedes aegypti.

Cette espèce de moustique est connue pour être porteuse de maladies telles que la dengue et le Zika. Les insectes OGM développés par la société britannique Oxitec doivent permettre de lutter contre ça... en sabotant leur propre reproduction.

It's #WorldMosquitoDay! Did you know the #mosquito is the world's deadliest animal? Learn about #Oxitec efforts to combat the #mosquitoes that spread #dengue, #Zika, #malaria and other preventable diseases #WorldsDeadliestAnimalhttps://t.co/fdoWMOLFdZ pic.twitter.com/1vpRYFkiik

— Oxitec Ltd (@Oxitec) August 20, 2020