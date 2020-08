Fonte des glaces : la calotte glaciaire du Groenland s'approche du point de non-retour

La calotte glaciaire du Groenland a-t-elle atteint son point de non-retour ? Une étude publiée dans la revue Nature révèle que la fonte des glaciers du territoire arctique continue de manière irrémédiable et inquiétante. Selon les chercheurs, le phénomène se poursuivrait «même si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui».

Dans un communiqué, les scientifiques de l'Université d'Ohio State, qui ont participé à l'étude, expliquent que «les chutes de neige qui reconstituent la calotte glaciaire chaque année ne peuvent plus contrebalancer la glace qui s'écoule des glaciers vers l'océan».

VIDEO: The melting of Greenland's ice cap has gone so far that it is now irreversible, with snowfall no longer able to compensate for the loss of ice even if global warming were to end today, according to researchers at Ohio State University pic.twitter.com/KR1SFMY95S

— AFP news agency (@AFP) August 19, 2020