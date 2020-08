Le virus du Nil occidental fait deux morts en Espagne

La fièvre du Nil occidental a causé la mort de deux personnes, tandis que 23 ont été hospitalisées en Andalousie, dans le Sud de l'Espagne. Les autorités sanitaires régionales ont signalé ce vendredi que sept patients se trouvent en soins intensifs.

Les deux personnes décédées sont une femme de 85 ans, qui a trouvé la mort dans un hôpital de Séville, ainsi qu'un homme de 77 ans, rapporte une porte-parole du gouvernement régional. Selon cette dernière, le foyer actuel de contagion en Espagne se situe dans les villes de Coria del Rio et La Puebla del Rio, proches des marais du fleuve Guadalquivir.

Les autorités locales ont procédé à des fumigations dans les zones marécageuses pour tuer les moustiques et encouragent la population à installer des moustiquaires dans les habitations.

Un virus mortel découvert en 1937

Le virus du Nil occidental provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe. Toutefois des complications neurologiques peuvent apparaître, mais ces cas sont rarissimes. Découvert en Ouganda en 1937, ce virus est transporté par les oiseaux et transmis aux humains par les moustiques.

Présente en Afrique, Asie, Europe et Australie, cette contagion apparaît cette année en Espagne. Un pays qui compte également parmi les plus touchés en Europe par la pandémie de Covid-19, avec près de 29.000 morts et 378.000 cas officiellement confirmés.