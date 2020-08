DIRECT - Coronavirus : les mesures de restrictions étendues en Corée du Sud

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.503 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 793.000 morts depuis décembre dernier.

> Plus de 4.500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures

> L'OMS recommande le port du masque dès 12 ans

08h09

La Corée du Sud a annoncé samedi qu'elle étendrait à l'ensemble de son territoire à partir de dimanche le renforcement des mesures de restrictions appliquées dans la région de Séoul, dont les rencontres sportives à huis-clos, afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

La décision a été prise après que le pays, qui avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, a enregistré plus de 300 nouveaux de Covid-19 cas durant deux jours consécutifs, dont 332 samedi, un record depuis le mois mars.

"Nous sommes dans une phase très fragile qui pourrait voir le début d'une seconde vague nationale", a estimé le ministre de la Santé Park Neung-hoo lors d'un point-presse.

05h59

Le numéro un mondial Novak Djokovic a critiqué la décision de la fédération américaine de tennis (USTA) d'exclure deux joueurs du tournoi de Cincinnati pour avoir été en contact avec un cas positif au coronavirus, rapporte vendredi la chaîne de télévision sportive américaine ESPN.

L'Argentin Guido Pella et le Bolivien Hugo Dellien ont été exclus du tournoi délocalisé dans la bulle new-yorkaise de Flushing Meadows après avoir été, selon l'USTA, en "contact étroit et prolongé" avec leur préparateur physique Juan Manuel Galvan, testé positif au Covid-19 lundi dernier.

05h23

Un joueur du Chicago Fire a été testé positif au Covid-19, a annoncé vendredi le club, alors que la Ligue nord-américaine de football (MLS) tente de remettre sa saison sur les rails.

"Tous les autres joueurs et membres du club ont renvoyé consécutivement des résultats de tests négatifs et ne présentent aucun symptôme", a déclaré le Fire dans un communiqué. "Dès que nous avons reçu le test positif initial, le joueur, qui est asymptomatique, s'est isolé selon un protocole strict et détaillé", a-t-il ajouté.

02h57

L'OMS espère en finir avec la pandémie de Covid-19 "en moins de deux ans", au moment où de nombreux pays dans le monde sont confrontés à une flambée de nouveaux cas, comme le Liban qui se reconfine.

"Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts (...) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe (espagnole) de 1918", a affirmé vendredi le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.