28.000 milliards de tonnes de glace ont fondu sur Terre en 23 ans

28.000 milliards de tonnes : c'est la quantité astronomique de glace qui a disparu de la surface de la Terre en 23 ans, selon les observations d'un groupe de scientifiques britanniques.

Les chercheurs - des universités de Leeds, d'Edimbourg et de l'University College de Londres - ont examiné à la loupe une série d'images satellites des deux pôles, des montagnes et des glaciers du monde prises entre 1994 et 2017.

une première étude globale

«Par le passé, les chercheurs avaient étudié des zones isolées où la glace fond : comme l'Arctique ou le Groenland. C'est la première fois que nous nous penchons sur la disparition de la glace sur la planète entière», a expliqué le professeur Andy Shepherd, de l'université de Leeds, au Guardian. «Ce que nous avons découvert nous a époustouflés», a-t-il ajouté.

Selon les scientifiques, la quantité de glace perdue «pourrait recouvrir toute la surface du Royaume-Uni d'une couche d'eau gelée épaisse de 100 mètres». «Il y a peu de chances qu'une vaste majorité de ces pertes ne soit pas une conséquence directe du réchauffement climatique», peut-on lire dans leur rapport publié sur le journal en ligne Cryosphere Discussions.

Cette fonte pourrait avoir d'importantes conséquences : pour les chercheurs, «chaque centimètre de hausse du niveau de la mer signifie qu'environ un million de personnes seront déplacées de leur région». Ils estiment également que la glace fondue pourrait perturber la santé biologique de l'Arctique et de l'Antarctique et réduire considérablement la capacité de la planète à renvoyer les radiations solaires vers l'espace.