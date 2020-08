Biélorussie : le président Loukachenko s'affiche avec une arme à feu en descendant d'un hélicoptère

Une image qui illustre les tensions qui subsistent en Biélorussie. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a été montré ce 23 août arrivant, en gilet pare-balle et un fusil d'assaut Kalachnikov à la main, à sa résidence à Minsk située non loin des manifestations de l'opposition.

La vidéo, publiée sur Telegram par la présidence bélarusse, montre le chef d'État, 65 ans, descendant d'un hélicoptère après l'atterrissage sur le territoire de sa résidence officielle, après avoir fait un tour avec son fils Nikolaï, 15 ans, au-dessus du lieu où les partisans de l'opposition s'étaient mobilisés en masse dans l'après-midi. «Ils se sont enfuis comme des rats», lance le président bélarusse, dans une autre vidéo tournée lors de son vol en hélicoptère, alors qu'il ne restait plus de protestataires dans la soirée sur l'avenue de l'Indépendance, point de départ de la manifestation de dimanche.

#Belarus. Published by Lukashenko's presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated - at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre is being blocked pic.twitter.com/9BW9jsTTjc

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 23, 2020