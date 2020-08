Coronavirus : le plus grand club échangiste du Benelux rouvre, sans masque obligatoire

Une décision qui peut surprendre. Alors que la pandémie de coronavirus inquiète toujours et que de nombreux pays, dont la France, multiplient les mesures pour éviter les contaminations massives, le club échangiste Acanthus, en Belgique, a rouvert ses portes vendredi.

Plus grand club de ce type du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), il a néanmoins dû se plier à quelques concessions pour cela. Ainsi, ce ne sont plus 400 à 500 clients mais 100 à 150 qui pourront entrer. Il sera également interdit de danser, et un service de restauration à table (de cinq convives maximum) a été mis en place à la place du buffet libre-service, rapportent les médias locaux.

La température corporelle sera prise à l’entrée et le passage à travers une brume désinfectante sera obligatoire.

des Règles différentes pour l'industrie du sexe

Si le masque devra être porté dans une partie du club, la règle ne sera pas appliquée à l’étage «érotique», où les gens couchent ensemble. En effet, alors qu’en dessous les mesures qui s’appliquent sont celles de l’industrie hôtelière, à l’étage, ce sont celles de l’industrie du sexe.

A noter toutefois que les relations sexuelles seront «limitées» à des groupes de cinq personnes, selon le principe de la bulle sociale mise en place par les autorités belges pour autoriser les contacts sans masque.