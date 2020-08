DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran met en garde face à «une situation à risques»

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.512 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 800.000 morts depuis décembre dernier.

> 3.602 contaminations ont été enregistrées sur le territoire au cours des dernières 24 heures

> L'OMS recommande le port du masque dès 12 ans

3H33

Plus de 60.000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique, un chiffre qui va au-delà du scénario «le plus catastrophique» qu'avaient envisagé les autorités sanitaires du pays, ont-elles annoncé samedi. Quelque 644 décès ont été répertoriés sur les dernières 24 heures, pour un total de 60.254 morts, selon le ministère de la Santé. Le 4 juin, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, avait dit qu'«un scénario très catastrophique pourrait atteindre les 60.000» décès.

Le Mexique est le troisième pays le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis et le Brésil, selon les comptages de l'AFP basés sur des chiffres officiels.

00H21

«Nous sommes dans une situation à risques» face au Covid-19, a mis en garde le ministre de la Santé Olivier Véran dans un entretien au Journal du Dimanche, craignant une contamination des plus jeunes vers les personnes plus âgées et donc plus fragiles. Samedi, 3.602 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés, selon les autorités sanitaires. Jeudi et vendredi 4.771 et 4.586 nouveaux cas avaient été comptabilisés.

L'épidémie «ne s'est jamais arrêtée», a rappelé M. Véran. «Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif». «Le risque, a-t-il insisté, c'est que, après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l'eau se remette à bouillir». «Le virus circule quatre fois plus chez les moins de 40 ans que chez les plus de 65 ans», a indiqué le ministre. Or, a-t-il ajouté, «si la circulation du virus s'accélère encore chez les plus jeunes, ils pourraient contaminer les personnes âgées, qui contractent plus souvent des formes plus graves de la maladie».

«Il faut à tout prix éviter cette situation qui mettrait en tension notre système sanitaire et serait extrêmement problématique», a-t-il martelé.