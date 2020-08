Donald Trump : sa sœur dit qu'il est «cruel» et «sans principe»

Une nouvelle fuite gênante. Dans un enregistrement, la sœur du président américain Donald Trump le décrit comme «cruel» et «manipulateur».

Maryanne Trump Barry, ancien juge fédéral, a fait ces confidences à la nièce du locataire de la Maison Blanche, comme l'explique Michael Kranish, reporter au quotidien américain The Washington Post, qui a rendu publics les enregistrements sonores samedi soir.

Exclusive: In secretly recorded audio, Trump’s sister says he has “no principles” and “you can’t trust him” https://t.co/hPiPcQXupw — The Washington Post (@washingtonpost) August 23, 2020

Ils dateraient de 2018 et 2019, et auraient été réalisés par la propre nièce du président, qui a depuis sorti un livre incendiaire sur son oncle, intitulé «Too much and never enough».

La politique migratoire dans le viseur

Dans ces enregistrements sonores, Maryanne Trump Barry, 83 ans, s'en prend notamment à la politique migratoire du président américain, en particulier la séparation des enfants et de leurs parents dans les centres de rétention.

Elle déclare notamment : «Tout ce qu'il veut, c'est plaire à sa base électorale (...) Il n'a pas de principe, aucun. Aucun. Et sa base, ô mon dieu, si vous vous dites croyant, vous voulez aider les autres. Pas faire ça.»

La source du livre incendiaire ?

Par ailleurs, elle critique sa propension à «tweeter et mentir. (...) Je parle trop librement, tu sais. Mais les versions qui changent, le manque de préparation. Les mensonges et la manipulation, nom de dieu !»

Elle insiste aussi sur «le manque de sincérité de tout ça (sa politique, ndlr), Et cette cruauté. Donald est cruel».

Depuis sa sortie, le 14 juillet, le livre de la nièce du président a eu un retentissement énorme, aux Etats-Unis. Beaucoup se demandaient qui avait pu lui fournir certaines informations secrètes, notamment sur les examens d'entrée à l'université que Donald Trump aurait fait passer à quelqu'un d'autre. Cet enregistrement est peut-être un premier élément de réponse.