Il devient milliardaire quelques minutes à cause d'une erreur de sa banque

Un ascenseur émotionnel. Un client de la célèbre Bank of America est devenu milliardaire... pendant quinze minutes seulement, à cause d'un bug.

En ouvrant récemment l'application mobile de sa banque, Blaise Aguirre, un psychiatre habitant dans l'État du Massachusetts, a en effet eu une surprise de taille. Il a découvert que son compte affichait un solde de 2,45 milliards de dollars (environ 2 milliards d’euros), a-t-il expliqué au site d'informations financières Bloomberg.

Une somme astronomique qui, bien évidemment, ne lui appartenait pas. Face à l'énormité de la situation, Blaise Aguirre a d'abord pensé que Bank of America se rendrait compte toute seule de la méprise.

Mais les minutes passants, les 2 milliards restaient sur son compte, aussi bien en vérifiant sur l'appli mobile que sur le site internet. L'homme a fini par contacter son conseiller bancaire pour sonner l'alarme.

Les employés de Bank of America ont alors rapidement agi pour faire revenir la situation à la normale. «C'était une simple erreur d'affichage, rien de plus. Cela a été corrigé», a assuré le porte-parole de l'établissement bancaire, Bill Halldin.

En réalité, la somme ne se serait donc jamais trouvée réellement sur le compte. Même si Blaise Aguirre avait été moins honnête, il semblerait qu'il n'aurait de toute façon pas pu utiliser l'argent.

L'Américain a d'ailleurs commenté avec humour cette «erreur» incroyable sur Twitter, regrettant ses «15 minutes de richesse folle» et «de n'avoir pu partager» avec ses followers :

https://t.co/3k6YPYhTRj My fifteen minutes of insane wealth! Sorry followers can’t share

— Blaise Aguirre (@blaisemd) August 21, 2020