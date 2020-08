Un astéroïde risque de heurter la Terre la veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis

Une pandémie dévastatrice, des explosions meurtrières, des affrontements violents et autres catastrophes écologiques... Il ne manquerait plus que le ciel nous tombe sur la tête pour couronner l'année 2020. D'après les scientifiques de la Nasa, un astéroïde se dirigerait vers la planète et pourrait nous heurter à la fin de l'année, la veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

L'agence gouvernementale l'a annoncé ce samedi 22 août : l'astéroïde, identifié pour la première fois à l'observatoire Palomar de Californie en 2018 et baptisé 2018VP1, s'approchera dangereusement de la Terre le 2 novembre 2020, la veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

Selon les données de la Nasa, le diamètre de l'astéroïde est d'environ deux mètres. Il pourrait heurter trois points de la planète mais, «en se basant sur les 21 observations effectuées sur 12.968 jours», la violence de son impact ne devrait pas être apocalyptique, a précisé la Nasa.

Mais que les plus inquiets se rassurent, ses chances de nous percuter ne sont estimées qu'à 0,41%.