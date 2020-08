Vidéo : en Louisiane, des policiers tirent à onze reprises sur un homme noir

Ce vendredi 21 août à Lafayette (Louisiane), des policiers ont tiré à onze reprises sur un homme noir armé d'un couteau. La vidéo de cette fusillade est depuis devenue virale.

Il était environ 20h lorsque des officiers du département de police de Lafayette se sont rendus dans un petit commerce de proximité. Ils avaient été appelés par le gérant qui se plaignait d'un «trouble impliquant un individu armé d'un couteau», peut-on lire dans un communiqué publié par la police d'Etat de Louisiane.

Sur le parking du magasin, les officiers ont croisé le chemin de Trayford Pellerin, qui était effectivement en possession d'une arme blanche. Lorsque les policiers se sont approchés du trentenaire, ce dernier a pris la fuite. Le taser se révélant «inefficace» pour l'arrêter, les officiers de police ont finalement tiré onze fois en direction de Trayford Pellerin tandis que ce dernier tentait de pénétrer dans un autre commerce. L'homme a immédiatement été transporté à l'hôpital, où son décès a été prononcé.

Après l'incident, une vidéo enregistrée par un témoin a été publiée sur les réseaux sociaux. Elle est devenue virale aux Etats-Unis, où les habitants dénoncent une nouvelle bavure policière.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6gI3rNU4FH

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 22, 2020