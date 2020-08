DIRECT - Coronavirus : la situation sanitaire se dégrade en Italie et en France

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.513 morts. En conséquence, le gouvernement a imposé le renforcement des mesures sanitaires, notamment sur le port du masque. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 800.000 morts depuis décembre dernier.

> 4.897 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche 23 août par Santé Publique France.

> L'OMS recommande le port du masque dès 12 ans

09h50

Plus de 90.000 emplois ont été supprimés ou sont à risque dans le secteur du voyage au Royaume-Uni en raison de l'impact de la pandémie sur le tourisme, prévient lundi l'association des agents de voyage Abta.

Cette estimation prend en compte les suppressions de postes depuis le début de la crise sanitaire dans le secteur du voyage et sa chaîne d'approvisionnement, précise l'Abta (Association of British Travel Agents) dans un communiqué.

08h18

Le gouvernement met «au même niveau» l'urgence sanitaire et l'urgence économique a assuré lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, alors que le gouvernement a décalé d'une semaine la présentation de son plan de relance de l'économie.

«Le président de la République et le premier ministre ont estimé, et ils ont raison, qu'il fallait sans doute resserrer un certain nombre de boulons en cette rentrée pour garantir la sécurité sanitaire», a affirmé le ministre sur RTL pour justifier ce report. «Nous mettons au même niveau l'urgence économique et l'urgence sanitaire», a-t-il assuré, ajoutant que le report «ne change rien (...) aux mesures qui seront présentées dans le cadre de ce plan de relance».

06h30

La situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus continue de se dégrader dans le monde, notamment en France et en Italie, incitant de nombreuses capitales à durcir leurs dispositifs dans l'espoir d'éloigner le spectre d'une deuxième vague à même de provoquer un nouveau séisme économique et social.

Touchée de plein fouet en mars par l'épidémie qui avait mis son système hospitalier à rude épreuve, l'Italie est confrontée depuis plusieurs jours à une nette reprise de la circulation du virus favorisée notamment par les déplacements et les activités estivales des vacanciers. Selon le dernier bilan officiel publié dimanche, 1.210 nouveaux cas de coronavirus ont ainsi été recensés dans le pays en l'espace de vingt-quatre heures. Un tiers des cas enregistrés dans la région de Rome sont liés à des séjours en Sardaigne.