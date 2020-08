La proche conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, démissionne

Kellyanne Conway, une proche conseillère du président Donald Trump connue pour ses échanges houleux avec les journalistes, a annoncé dimanche qu'elle démissionnait pour se consacrer à sa famille.

Cette conseillère en communication de 53 ans a été aux côtés de Donald Trump dès le premier jour, dirigeant la campagne de 2016 qui a catapulté le milliardaire à la Maison Blanche.

