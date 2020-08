Affaire Jacob Blake : ce que l’on sait

Une nouvelle affaire George Floyd ? Jacob Blake, un Noir américain de 29 ans, s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises par des policiers de Kenosha, dans le Wisconsin. Une vidéo de l'incident publiée sur les réseaux sociaux a enflammé la ville et attiré l'attention de tout le pays sur cette potentielle nouvelle bavure policière.

Que s'est-il passé ?

En fin d'après-midi, une patrouille de police est appelée pour intervenir sur un «incident domestique». Les faits qui ont mené à la fusillade n'ont pas encore été révélés par les forces de l'ordre. La vidéo publiée sur Twitter ne montre que quelques secondes avant le début des coups de feu, où l'on voit Jacob Blake marcher en direction du siège conducteur d'une voiture, et tenter d'y rentrer. Les agents le suivent en pointant leur arme sur lui. Alors que l'homme de 29 ans ouvre la porte, un des policiers attrape son haut, et au moins sept tirs se font entendre.

Le 25 août, le Daily Mail a dévoilé une autre vidéo, montrant la situation quelques secondes plus tôt. Jacob Blake est au sol, et semble lutter avec les forces de l'ordre. Il parvient à se libérer de l'emprise de deux agents avant de se diriger vers le siège conducteur. Les deux vidéos s'arrêtent juste après les coups de feu.

Qui est Jacob Blake ?

Jacob Blake est le père de six enfants et travaille comme garde de sécurité. Selon le New York Times, il s'était rendu dans ce quartier pour offrir des cadeaux au fils d'un ami. Trois de ses enfants étaient dans la voiture au moment où les policiers ont ouvert le feu, selon Ben Crump, l'avocat de Jacob Blake. D'après des témoins sur place, il essayait de séparer deux femmes qui se disputaient avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Confirmed: Jacob Blake’s 3 SONS were IN THE CAR he was getting into when @KenoshaPolice shot him tonight. They saw a cop shoot their father. They will be traumatized forever. We cannot let officers violate their duty to PROTECT us. Our kids deserve better!! #JusticeForJacobBlake — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

«La police ne nous a pas dit pourquoi ils ont fait ce qu'ils lui ont fait», a déclaré l'avocat dans les médias américains. Ce 25 août, Jacob Blake était toujours hospitalisé à Milwaukee. Après avoir été opéré, il était dans un état stable mais pas tiré d'affaire, selon les déclarations de sa famille.

Une sanction pour les policiers ?

Une enquête a été ouverte par le procureur général du Wisconsin. Pendant ce temps, les policiers impliqués dans la fusillade ont tous été suspendus administrativement. Selon les médias américains, ils coopèrent avec les enquêteurs, mais leurs noms n'ont pas été révélés.

Quelles réactions ?

Rapidement, des manifestations, des émeutes et des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté à Kenosha. Mais la colère ne s'est pas arrêtée aux frontières de la ville, puisqu'un rassemblement a également eu lieu à New York par exemple.

L'attention des personnalités de tout le pays a été centrée autour de la fusillade. Du côté des politiciens, le candidat à la présidentielle Joe Biden ou l'ancienne Première dame Hillary Clinton ont tweeté pour demander une enquête transparente. L'ancienne cheffe de la diplomatie a également écrit à trois reprises «Black lives matter» sur son post.

I'm praying for Jacob Blake today.





I'm standing with everyone who believes justice must be served in this horrific case and too many others like it.





Black lives matter.





Black lives matter.





Black lives matter. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 24, 2020

Très engagé pour l'égalité raciale, le basketteur LeBron James n'a pas voulu trop parler sport au sortir de son match contre Portland ce 24 août. «Avoir deux garçons et être afro-américain aux Etats-Unis en voyant ce qui continue de se passer avec les violences policières... C'est très troublant», a-t-il ainsi déclaré. Plusieurs autres basketteurs ont pris la parole à cette occasion.

"Having two boys of my own and me being an African American in America and to see what continues to happen with the police brutality towards my kind ... it's very troubling."





-LeBron James on Jacob Blake pic.twitter.com/1WOaGTAkbZ — Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2020

Mais loin des caméras, la société civile s'est également organisée pour tenter d'apporter son soutien à la famille de Jacob Blake. Une cagnotte participative a été lancée par une proche de la famille, récoltant plus de 750.000 dollars (634.000 euros environ) en moins de 24 heures pour payer les frais médicaux et judiciaires.